Anadolu Üniversitesi 55 kişi alacak

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü 55 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Anadolu Üniversitesi'ne bağlı birimlerin ilanda belirtilen boş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, belgeleri eksik olan ve/veya başvuru süresi içinde şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.



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