Anayasa değişikliği ile ilgili Bozdağ'dan flaş açıklama: Muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum

Son dakika! Anayasa değişikliği çalışmaları hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa'nın 24. ve 41. maddelerinde 3 fıkranın değişeceğini duyurdu. Bozdağ, "Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum" diye konuştu.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunması beklenen Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu…

Bakan Bozdağ, “Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum” diye konuştu.

DEĞİŞECEK MADDELER BELLİ OLDU

Öte yandan, anayasa değişikliği teklifinin ayrıntıları da belli oldu. Anayasa’nın 24. ve 41. maddelerinde 3 fıkra değişecek.