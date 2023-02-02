Anayasa Mahkemesi Başkanı 3. kez Zühtü Arslan oldu

Anayasa Mahkemesi'nde yapılan seçimde 15 üyenin 8'inin oyunu alan Zühtü Arslan, 3. kez başkan oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanı 3. kez Zühtü Arslan oldu
02 Şubat 2023 Perşembe 10:57

Anayasa Mahkemesi genel kurulunda yapılan oylama sona erdi. Yapılan oylamada Zühtü Arslan,15 üyenin 8'inin oyunu alarak başkan seçildi.

3. KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Arslan, daha önce iki kez daha başkan seçildi. Arslan, Yüksek Mahkemenin başkanlığına ilk kez 10 Şubat 2015'te seçildi. Görev süresinin dolmasının ardından yeniden aday olan Arslan, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu aldı. Zühtü Arslan'ın ikinci 4 yıllık dönemi 13 Şubat 2019'da başladı.

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