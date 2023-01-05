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Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar! HDP'nin hesabına bloke koyuldu!

Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar! HDP'nin hesabına bloke koyuldu!
05 Ocak 2023 Perşembe 14:45

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti. HDP, bir ay içerisinde savunmasını yapacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmiş, somut gerekçelerin gönderilmesini istemişti.

Başsavcı Şahin, 19 Aralık'ta, partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yineledi. Talepte partiye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.

HDP'YE SAVUNMA İÇİN 1 AY SÜRE VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi. HDP, bir ay içerisinde savunmasını yapacak. Bir ay sonra tedbir kararı gözden geçirilerek, tedbire devam ya da tedbir sonlandırılsın kararı verilecek. HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

Etiketler; #hdp #anayasa mahkemesi #hazine yardımı
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