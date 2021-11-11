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Anıtkabir akşam da doldu taştı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Ata'nın istirahatgahı Anıtkabir, akşam da ziyaretçi akınına uğradı

Anıtkabir akşam da doldu taştı
11 Kasım 2021 Perşembe 08:25

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Anıtkabir, akşam saat 21.00'e kadar ziyarete açık tutuldu. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'e binlerce kişi Ata'yı anmak için geldi. Mozoleye gelen ziyaretçiler, dualar okuyup çiçekler bırakarak Atatürk'ün hatırasını andı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #anıtkabir #atatürk #mustafa kemal atatürk
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