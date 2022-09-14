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Ankara Bilim Üniversitesi 18 kişi alacak

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel olarak görevlendirmek üzere 18 kişi alacağını duyurdu

Ankara Bilim Üniversitesi 18 kişi alacak
14 Eylül 2022 Çarşamba 10:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Bilim Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İlan için başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvurular 28 Eylül 2022 tarihinde son bulacaktır.


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