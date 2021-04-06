KANSERE YAKALANDI!
KANSERE YAKALANDI!
0
O ŞOVUN MALİYETİ...
O ŞOVUN MALİYETİ...
0
ALİ KOÇ'TAN KÖTÜ HABER!
ALİ KOÇ'TAN KÖTÜ HABER!
0
AMELİYAT OLDU!
AMELİYAT OLDU!
0

Ankara Bilim Üniversitesi personel alacak

Ankara Bilim Üniversitesi'nin 16 akademik personel alacağı bildirildi

Ankara Bilim Üniversitesi personel alacak
06 Nisan 2021 Salı 10:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda Ankara Bilim Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacak. İlana konu olan kadroların tam zamanlı olduğu belirtildi.

İlan için son başvuru tarihi ise 20 Nisan 2021.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler; #ankara #bilim üniversitesi
Önceki Haber
Dicle Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Sonraki Haber
İkinci eşlerini almak için Türkiye'ye geldiler! Dolandırıldılar!
Avukatlık bürosunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Avukatlık bürosunda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
0
Eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler. Nedeni ise...
Eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler. Nedeni ise...
0
Diyanet, teravih namazı ile ilgili kararını açıkladı
Diyanet, teravih namazı ile ilgili kararını açıkladı
0
Çiğnediği sakız sonu oldu!
Çiğnediği sakız sonu oldu!
0
İkinci eşlerini almak için Türkiye'ye geldiler! Dolandırıldılar!
İkinci eşlerini almak için Türkiye'ye geldiler! Dolandırıldılar!
0
Dicle Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Dicle Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.