Ankara Bilim Üniversitesi personel alacak

Ankara Bilim Üniversitesi'nin 16 akademik personel alacağı bildirildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda Ankara Bilim Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacak. İlana konu olan kadroların tam zamanlı olduğu belirtildi.

İlan için son başvuru tarihi ise 20 Nisan 2021.

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