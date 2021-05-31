Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta alacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 250 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puantürü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

İlan için başvurular 14 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.



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