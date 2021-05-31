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Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta alacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 250 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta alacak
31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:05

Ankara  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre unvanı, sınıfı,  derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puantürü, KPSS taban puanı ve diğer şartları  taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama  yoluyla  zabıta memuru alınacaktır.

İlan için başvurular 14 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.


İlanın detaylı bilgileri için BURAYI tıklayınız

Etiketler; #ankara #zabıta #zabıta alımı
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