Ankara'da 3 katlı binada patlama: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara'da bulunan 3 katlı bir binada yanlış döşendiği iddia edilen LPG sistemi patladı. 3 katlı binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinin patladığı öğrenilirken, o bölümlerde göçük meydana geldi. Olayda baba ve kızı hayatını kaybederken, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı apartmanda yanlış döşendiği iddia edilen LPG sistemi patladı. Olay yerinden açıklama yapan Ankara Valisi Şahin, patlama nedeniyle hastaneye kaldırılan baba ve kızının hayatını kaybettiğini, yaralıların sayısının da 4 olduğunu bildirdi.

Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde saat 22.26 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi.

BİNADA LPG SİSTEMİ KULLANILIYORMUŞ

Binada doğal gaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLEN VE YARALANLARIN İSİMLERİ

Keçiören'de 3 katlı binada meydana gelen patlama ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Patlamada yıkılan enkazın altında çıkarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybedenlerin Muhammed Kahtan (35) ile kızı Melek Kahtan (2) olduğu saptandı. Yaralanan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Zine Abdülkerim El Vahap (25) ve Useme Kahtan'ın (5) ise tedavileri sürüyor. Vucutlarında kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

'KAPIYI KIRDILAR ÖYLE ÇIKTIK'

Keçiören ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı patlamanın olduğu Onbirler Apartmanı sakinlerinden Yasin Murat, olayı anlattı. Deprem olduğunu zannettiğini söyleyen Murat, "5 dakika önce eve girmiştim. Ailemle beraber oturuyorduk. Deprem gibi bina sallandı. Sallandıktan sonra yıkıntı sesleri geldi. Balkondan polislerin sesi geldi. Cama çıktım polis ekipleri dışarıdaydı. Sordum 'ne oldu?' diye. Polisler bana patlama olduğunu söylediler. Bize 'binayı başlatın' dediler. Bina kapısını açmaya çalışıyordum. Ama kapı açılmadı. Camlar kırıldı hep. Kapı kitlenmiş patlama olunca. Kapı açılmıyor diye yardım istedim. İtfaiye ekibini gönderdiler. Kapıyı kırdılar biz de öyle çıktık. Biz evde 7 kişiydik. Hepimiz sağ kurtulduk" diye konuştu.

'ORTA KATTA OLDU OLAY'

Enkaz altında 4 kişinin kaldığını aktaran Murat, söyle devam etti:

"4 kişi vardı. Orta katta oldu olay. Orta katttan aşağı doğru yıkıldı bina. 3 kat komple yıkıldı. Binada başka insanlar da vardı. Üst katımızda Iraklılar vardı. Ailem başka yerde kalıyor şu an ben buradayım. Komşularla aram iyiydi, öğlen kardeşlerimle beraber oynuyorlardı. Bir tane kız çocuğu vefat etmiş. Anneleri de hamileydi. Bir oğulları daha vardı. Durumları ağırmış ama yaşıyorlarmış galiba."

Ankara'da 3 katlı binada yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.