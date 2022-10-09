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Ankara'da dehşet! Eşini ve iki çocuğunu öldürdü, intihar etti!

Ankara'da dehşet! Eşini ve iki çocuğunu öldürdü, intihar etti!
09 Ekim 2022 Pazar 08:20

Ankara Altındağ'da uzaklaştırma kararı olan koca, boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve zorla girdi. Koca, eşi ve iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı olan koca, eşi ve çocuklarının bulunduğu eve zorla girdi. Eve girmesinin ardından eşiyle tartışmaya başlayan koca, eşi  ve 2 çocuğunu bıçakla öldürdü. Eşini ve çocuklarını öldüren koca, daha sonra kendisini evin doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #cinayet #haber #son dakika
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