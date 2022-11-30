Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Evren ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpıp alev alan otomobilde 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Solakuşağı Mahallesi yakınında meydana geldi. Kayseri'den Ankara yönüne giden Fatih Temir (46) yönetimindeki MXL1453 Almanya plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp, sürüklendi. Sürücü Temir, kaza sırasında araçtan yola savruldu. Otomobilde ise yangın çıktı. Araçta bulunanlardan Erkan Temir (23), çevredekiler tarafından çıkarıldı, Beyza Yiğitol (20) ve İnci Nur Durmuş (18) ise otomobilde sıkıştı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, Beyza Yiğitol ve İnci Nur Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Erkan Temir ile Fatih Temir, ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Temir de hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatih Temir, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı