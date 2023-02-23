Ankara'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Ankara'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23 Şubat 2023 Perşembe 11:03

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi, Beypazarı Nallıhan D-140 Karayolu 118'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Taşdelen idaresindeki 06 BCA 27 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan Müjdat Kapan yönetimindeki 06 BOH 363 plakalı minibüse çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan gübre çuvallarının sıkıştırdığı Meliha Taşdelen, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Meliha Taşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 kişi Ankara'ya sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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