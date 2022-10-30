Ankara'da kadın cinayeti! 7 yerinden bıçakladı!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Zekayi Coşkun (71), tartıştığı eşi Huriye Coşkun'u bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince yakalanan Coşkun, tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Şehit Cem Ersever Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Zekayi Coşkun, tartışığı eşi Huriye Coşkun'u 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Huriye Coşkun'un cesedi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zekayi Coşkun ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.