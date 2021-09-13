İLK GÜNKÜ GİBİ!
İLK GÜNKÜ GİBİ!
0
'SEVGİLİM' KAZANDI!
'SEVGİLİM' KAZANDI!
0
DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
0
ONLARA DA KORONA AŞISI!
ONLARA DA KORONA AŞISI!
0

Ankara'da kaza: 5 genç hayatını kaybetti

Ankara'da, servis midibüsüyle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da kaza: 5 genç hayatını kaybetti
13 Eylül 2021 Pazartesi 08:37

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi, 1544 Cadde üzerinde meydana geldi. Emirler istikameti üzerinde ilerleyen Emirhan A. yönetimindeki 06 HMB 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen otomobil, 06 C 0019 plakalı servis midibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde sıkışan yaralılar Buğra Ö. ve Eren A. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Buğra Ö. ve Eren A. da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #ankara kaza #trafik kazası ölüm
Önceki Haber
Pedallar ağaca dönüşüyor!
Sonraki Haber
Okullarda PCR testi uygulaması başlıyor
1964 model minibüs 3 yılda bu hale geldi
1964 model minibüs 3 yılda bu hale geldi
0
Bu da fuhuşun veresiye defteri!
Bu da fuhuşun veresiye defteri!
0
Annesinden sonra küçük Beliz de hayata tutunamadı!
Annesinden sonra küçük Beliz de hayata tutunamadı!
0
Süleyman Demirel Üniversitesi 16 kişi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 16 kişi alacak
0
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
0
İstanbul Gelişim Üniversitesi 99 kişi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi 99 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.