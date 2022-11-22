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Ankara'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız tüfekle vurularak öldürüldü!

Ankara'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız tüfekle vurularak öldürüldü!
22 Kasım 2022 Salı 13:11

Ankara'da 17 yaşındaki Kader Yiğit, arkadaşı Y.B. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Yiğit hayatını kaybederken, olay sonrası gözaltına alınan Y.B. ise tutuklandı. Cezaevine götürülen Y.B., olayın kaza olduğunu ileri sürdü

Olay, önceki gün Keçiören'e bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Yiğit, 5 arkadaşı ile gezmeye gittiği sırada, Y.B.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #cinayet #ölüm #haber
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