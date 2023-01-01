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Ankara'da silahlı kavga: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı

Ankara'da silahlı kavga: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralı
01 Ocak 2023 Pazar 10:10

Ankara'nın Mamak ilçesinde, husumetli akrabalar arasında bir kafede çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Ölenlerden 1'inin olayla alakasının olmadığı, kafedeki müşterilerden olduğu öğrenildi. 

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Öte yandan, yaşamını yitiren 1 kişinin olayla alakası olmadığı, kafede oturan bir müşteri olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. 

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ankara'da husumetli akrabalar arasında bir kafede çıkan silahlı kavga sonrası, hastaneye kaldırılan 4 kişiden Nasrullah Uyar (22), Abdülmenav Karaman (41) ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetti. Yaralanan Murat Karaman'ın (16) ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #silahlı kavga #ölüm
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