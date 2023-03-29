Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, personel alımı yapacağını açıkladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alacak
29 Mart 2023 Çarşamba 10:33

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 180 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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