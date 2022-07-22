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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alacak
22 Temmuz 2022 Cuma 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 5 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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