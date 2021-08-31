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Ankara Medipol Üniversitesi 16 kişi alacak

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Ankara Medipol Üniversitesi 16 kişi alacak
31 Ağustos 2021 Salı 07:51

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacaktır.


SINAV TAKVİMİ
• Ön Değerlendirme tarihi : 15.09.2021
• Sınav Tarihi : 17.09.2021
• Sonuç Açıklama Tarihi : 21.09.2021

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