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Ankara Medipol Üniversitesi 31 kişi alacak

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü 31 akademik personel alacağını duyurdu

Ankara Medipol Üniversitesi 31 kişi alacak
20 Eylül 2021 Pazartesi 10:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alımı yapacaktır.

 


İlana başvuracak adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.


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