KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
1400 YILLIK AĞAÇ
1400 YILLIK AĞAÇ
0
GÜLŞEN HAKİM KARŞISINDA
GÜLŞEN HAKİM KARŞISINDA
0
SÖZELCİLER YORUMU VİRAL OLDU
SÖZELCİLER YORUMU VİRAL OLDU
0

Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel olarak 15 kişi alacağını duyurdu

Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alacak
21 Ekim 2022 Cuma 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

Başvurular 04.11.2022 günü saat 17:00’ye kadar üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Ölen arkadaşının adına düzenlenen futbol turnuvasında hayatını kaybetti!
17 yaşındaki genç, öğretmeninin evinde ölü bulundu!
17 yaşındaki genç, öğretmeninin evinde ölü bulundu!
0
Motosiklet kazası yapan genç, yaralı halde selfi çekti!
Motosiklet kazası yapan genç, yaralı halde selfi çekti!
0
Eşini öldürdü, çocukları ile kaçarken yakalandı
Eşini öldürdü, çocukları ile kaçarken yakalandı
0
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı
0
Kaza yapan Binali Yıldırım'dan ilk görüntü geldi!
Kaza yapan Binali Yıldırım'dan ilk görüntü geldi!
0
Eşinin telefonunu yabancı bir numara arayınca dehşet saçtı!
Eşinin telefonunu yabancı bir numara arayınca dehşet saçtı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.