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Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü çok sayıda akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
02 Eylül 2022 Cuma 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Medipol Üniversitesi ilanda  belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alımı yapacaktır.

 


İlan için başvurular 16.09.2022 günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır.

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