Ankara Medipol Üniversitesi personel alacak

Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanları alımı yapacağını açıkladı

Ankara Medipol Üniversitesi personel alacak
01 Şubat 2023 Çarşamba 11:01

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş̧ Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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