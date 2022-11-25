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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
25 Kasım 2022 Cuma 11:20

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular elektronik ortamda alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanın ayrıntıları için lütfen tıklayınız.

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