VE ANKERSEN İZMİR'DE
VE ANKERSEN İZMİR'DE
0
SERDAR ORTAÇ SAHNEDE DÜŞTÜ
SERDAR ORTAÇ SAHNEDE DÜŞTÜ
0
CENAZEDE İLGİNÇ OLAY!
CENAZEDE İLGİNÇ OLAY!
0
İZMİR'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
İZMİR'DE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
0

Ankara'nın bir ilçesi sele teslim oldu: 2 kişi öldü!

Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle taşkınlar meydana gelirken, yollar da gölü döndü. İlçede selde mahsur kalan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybederken, bir kişi de selden kaçmaya çalışırken duvardan düşerek öldü

13 Haziran 2022 Pazartesi 10:00

Ankara'nın kuzey ilçelerinde dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ekili oldu. Sağanak Akyurt ilçesinde olumsuzluklara neden oldu. İlçeden geçen Dolay Çayı'nda taşkın meydana geldi. Çaydan taşan su ilçe merkezinde yolları göle çevirdi. Çayın yakınında bulunan ilçe meydanı göle döndü. Çok sayıda araç, boyu 2 metreyi bulan sel suyuna gömüldü. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına devam ediyor.

Akyurt ilçesinde yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahin'in cansız bedeninin kaldırıldığı hastanedeki ailesini ziyaret etti.

Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2'ye çıktı. Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demirel (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), itfaiye, AKUT, ANDA, İHH ve Kahramankazan Arama Kurtarma ekiplerinden toplam 187 personel ve 7 botun görev yaptığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #akyurt
Önceki Haber
İzmir’in 52 yıllık sorunu: Balçova arsa mağdurları
Sonraki Haber
207 destek personeli alınacak
1651 metre yükseklikte nikah!
1651 metre yükseklikte nikah!
0
Bir asker daha taciz ateşi sonucu şehit oldu!
Bir asker daha taciz ateşi sonucu şehit oldu!
0
Patpat devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Patpat devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
0
Evlilik yıl dönümünü kutlarken, araçlarını uçuruma düşürdüler!
Evlilik yıl dönümünü kutlarken, araçlarını uçuruma düşürdüler!
0
Gezici'nin anketine göre Erdoğan 20 yılın sonunda ilk kez kaybediyor!
Gezici'nin anketine göre Erdoğan 20 yılın sonunda ilk kez kaybediyor!
0
Kediye 'Gel oğlum' diyen kişiyi öldürdü, nedeni ise...
Kediye 'Gel oğlum' diyen kişiyi öldürdü, nedeni ise...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.