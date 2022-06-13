Ankara'nın bir ilçesi sele teslim oldu: 2 kişi öldü!

Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle taşkınlar meydana gelirken, yollar da gölü döndü. İlçede selde mahsur kalan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybederken, bir kişi de selden kaçmaya çalışırken duvardan düşerek öldü

Ankara'nın kuzey ilçelerinde dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ekili oldu. Sağanak Akyurt ilçesinde olumsuzluklara neden oldu. İlçeden geçen Dolay Çayı'nda taşkın meydana geldi. Çaydan taşan su ilçe merkezinde yolları göle çevirdi. Çayın yakınında bulunan ilçe meydanı göle döndü. Çok sayıda araç, boyu 2 metreyi bulan sel suyuna gömüldü. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına devam ediyor. Akyurt ilçesinde yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahin'in cansız bedeninin kaldırıldığı hastanedeki ailesini ziyaret etti. Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2'ye çıktı. Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demirel (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), itfaiye, AKUT, ANDA, İHH ve Kahramankazan Arama Kurtarma ekiplerinden toplam 187 personel ve 7 botun görev yaptığı bildirildi.

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