ARILARLA POZ VERDİ!
ARILARLA POZ VERDİ!
0
WHATSAPP GERİ ADIM ATTI
WHATSAPP GERİ ADIM ATTI
0
TWITTER'DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?
TWITTER'DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?
0
ABD'DEN UFO AÇIKLAMASI
ABD'DEN UFO AÇIKLAMASI
0

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak
21 Mayıs 2021 Cuma 10:18

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik” uyarınca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim  Kanunu,  2914 sayılı Yükseköğretim  Personel  Kanunu  ile  Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Atanma  ve  Yükseltme Esasları’nın  ilgili  maddeleri  uyarınca  profesör,  doçent  ve  doktor  öğretim  üyesi  alınacak  olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

İlanla ilgili detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

Önceki Haber
Kütahya'da 59 taşınmaz kiraya verilecek
Sonraki Haber
Thodex'in kurucusu kaçarken görüntülendi!
3 çocuk annesi ölü bulundu, eşi aranıyor!
3 çocuk annesi ölü bulundu, eşi aranıyor!
0
Türkiye onu böyle tanımıştı. Beril bebekten iyi haber geldi
Türkiye onu böyle tanımıştı. Beril bebekten iyi haber geldi
0
Basın Kartı Yönetmeliği değişti, CHP'li Sertel'den tepki geldi
Basın Kartı Yönetmeliği değişti, CHP'li Sertel'den tepki geldi
0
Ayvalık'ta fırtına: 30 tekne battı
Ayvalık'ta fırtına: 30 tekne battı
0
Laf atma tartışması ölümle bitti!
Laf atma tartışması ölümle bitti!
0
Thodex'in kurucusu kaçarken görüntülendi!
Thodex'in kurucusu kaçarken görüntülendi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.