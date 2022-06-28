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Ankara Üniversitesi 159 kişi alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 159 öğretim üyesi alımı yapacağını ilan etti

Ankara Üniversitesi 159 kişi alacak
28 Haziran 2022 Salı 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitenin akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 28.06.2022 ve son başvuru tarihi olan 18.07.2022 tarihi mesai bitimine kadardır.


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