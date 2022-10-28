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Ankara Üniversitesi 175 kişi alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 175 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Ankara Üniversitesi 175 kişi alacak
28 Ekim 2022 Cuma 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Üniversitesi akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 28.10.2022 ve son başvuru tarihi olan 15.11.2022 tarihi mesai bitimine kadardır.

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