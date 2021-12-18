Ankara Üniversitesi 335 kişi alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 4/B sözleşmeli çalıştırmak üzere 335 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Ankara Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

İlan için başvurular 17 Aralık 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.



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