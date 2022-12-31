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Ankara Üniversitesi 62 kişi alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 62 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Ankara Üniversitesi 62 kişi alacak
31 Aralık 2022 Cumartesi 11:19

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitenin akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 30.12.2022 ve son başvuru tarihi olan 16.01.2023 tarihi mesai bitimine kadardır.

İlanın detayları için tıklayınız.

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