Ankara Üniversitesi bilişim personeli alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

Ankara Üniversitesi bilişim personeli alacak
18 Mart 2023 Cumartesi 11:35

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 6 (Altı) personel alınacaktır.

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