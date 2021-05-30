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Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devam eden Eren-15 Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı

Ankara'ya şehit ateşi düştü!
30 Mayıs 2021 Pazar 08:11

Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Jandarma yetkilileri sağlık ekipleri eşliğinde şehidin Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde yaşayan şehidin annesi Peruzat ve babası Hasan Keleş'e acı haberi verdi.  2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin anne ve babasına acı haber verilirken, polis ve jandarma ekipleri binaya Türk bayrağı astı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #ankara şehit #hüseyin keleş
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