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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 kişi alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 116 personel alımı yapacağını duyurdu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 kişi alacak
13 Ocak 2022 Perşembe 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara  Yıldırım  Beyazıt  Üniversitesinin  Ankara  ili  ve  ilçelerindeki  birimlerinde  istihdam  edilmek  üzere,  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS ve 2018 - 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 116 (yüz on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Başvurular, bugünden itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir.


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