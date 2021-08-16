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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 69 kişi alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 69 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 69 kişi alacak
16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvurular, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr/   adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.


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