Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 kişi alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 70 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için 30 Eylül'de başlayan başvurular 15 gün sürecektir.



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