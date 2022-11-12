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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 85 kişi alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü, 85 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 85 kişi alacak
12 Kasım 2022 Cumartesi 12:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitenin “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, 10 Kasım 2022 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

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