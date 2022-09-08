Anlaşmalı boşanma aşamaları ve şartları

Anlaşmalı boşanmak günümüzde en çok tercih edilen ve başvurulan boşanma yöntemlerinden biridir. Boşanmak artık bir Tabu olmaktan çıkarak çiftlerin anlaşamadıkları durumlarda başvurduğu ve haklarını mahkemelerce talep edebildiği oldukça normalleştirilen bir sürece dönüşmüştür

Boşanmanın pek çok farklı çeşidi bulunmakla beraber en çok tercih edilen yöntemlerden biri anlaşmalı boşanmalardır. Anlaşmalı boşanmalar Kişilerin haklarını önceden talep ettiği ve birlikte uzlaşarak karar verdiği bir süreçtir. Velayetler, birlikte edinilmiş mallar, ortak alınmış tüm eşyalar, varsa ortak alınmış ev veya araba gibi konuları önceden avukatlar aracılığı ile dokümanı çevirerek mahkemeye sunulması işlemidir. Kısacası kişiler daha önce anlaşmalı bir biçimde bir protokol hazırlayarak mahkemeye sunarlar. Bu durumda hem boşanma oldukça kısa sürecek hem de süreç oldukça hızlı işleyeceği için mahkemeler meşgul edilmeyecek, hem de taraflar kısa süreler içerisinde amaçlarına tamamıyla ulaşacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların Bursa boşanma avukatı aracılığı ile veya bir tarafın avukat tutarak yaptığı sözleşmeyi protokol haline dönüştürüp mahkemeye sunması ile başlayacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflardan herhangi biri dava açabilir. Bir ön şart olmadan çiftler mahkemeye taleplerini dile getirerek istekleri doğrultusunda boşanma gerçekleştirilir. Boşanma davaları tek celsede Sonuçlanabilmesi için anlaşmalı olması şarttır. Çiftler her konuda uzlaştıktan sonra mahkeme yolunu tutarlar. Bu durumda çiftlerin yaptığı boşanma için herhangi bir araştırma gerektirmeden, edinilmiş bütün haklar konusunda çiftlerin uzlaştığı bir hale gelmiş demektir. Anlaşmalı boşanma davalarında ilk saat tarafların en az bir yıldır evli kalmaları gerektiğidir. İkinci şart ise eşlerden birinin açtığı davayı diğerinin kabul ediyor olmasıdır. Bir diğer şart eşlerin mahkemede hazır bulunuyor olmasıdır ve mahkeme heyetine ve hâkime anlaşmalı boşanmak istediklerini beyan etmesidir. İki tarafında özgür iradesini bulunması bu noktada oldukça önemlidir. Hâkimin alınmış bütün kararları onaylaması anlaşmalı boşanma davalarında bir diğer şarttır. Yoksulluk nafakası, çocukların paylaşımı, malların paylaşımı gibi konuların eşler arasında tamamen karara vardırmış olması mühimdir. Tüm bu hususların en doğru şekilde işleyebilmesi için anlaşmalı boşanma davalarında uzman bir avukattan destek alınması şarttır. Detaylar İçin; https://www.ozkokhukuk.com/