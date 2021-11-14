ÜNLÜ YAZAR HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ YAZAR HAYATINI KAYBETTİ
0
DANS YARIŞMASI DÜZENLENDİ
DANS YARIŞMASI DÜZENLENDİ
0
BUCA İÇİN PROJE ÜRETTİLER
BUCA İÇİN PROJE ÜRETTİLER
0
TARİHİ EVLERE YOĞUN İLGİ
TARİHİ EVLERE YOĞUN İLGİ
0

Anne ve babasını öldürüp, intihar etti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, annesi Nurhan (57) ile emekli astsubay babası Ali Aslankılıç'ı (60) tabancayla vurarak öldüren Eren Aslankılıç (20), aynı silahla kendi yaşamına da son verdi

Anne ve babasını öldürüp, intihar etti!
14 Kasım 2021 Pazar 08:44

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli astsubay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çorlu #anne ve babasıın öldürdü #aile cinayeti #çorlu cinayet #ölüm
Önceki Haber
İzmir'de bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Sonraki Haber
Borç-alacak meselesi yüzünden bir kişinin mobilya atölyesini yaktı
Akseki'deki tarihi evlere yoğun ilgi
Akseki'deki tarihi evlere yoğun ilgi
0
'Ölünceye kadar evimde kalmak istiyorum' demişti, bir hafta sonra acı haber geldi
'Ölünceye kadar evimde kalmak istiyorum' demişti, bir hafta sonra acı haber geldi
0
Kafkas Üniversitesi 31 kişi alacak
Kafkas Üniversitesi 31 kişi alacak
0
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy kaza yaptı
Ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy kaza yaptı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.