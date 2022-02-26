O FİLM DİZİ OLUYOR
O FİLM DİZİ OLUYOR
0
TÜRK HALKININ SADECE YÜZDE 4,8'İ...
TÜRK HALKININ SADECE YÜZDE 4,8'İ...
0
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
USTA OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
0
ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
0

Anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulundu!

Anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulundu!
26 Şubat 2022 Cumartesi 08:44

Ankara'nın Keçiören ilçesinden acı haber geldi. Alınan bilgiye göre, 34 yaşındaki anne Döndü Batmaz ile çocukları 11 yaşındaki Özkan Batmaz ve 5 yaşındaki Umut Batmaz doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Eleşkirt Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı Emek Apartmanı'nda oturan İbrahim I. doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede polislere ifade veren İbrahim I., evlerinde kaçak olmadığını ve kokunun apartmandan geldiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, apartman yöneticisini arayarak binayı boşaltmasını söyledi. Ayrıca, olay yerine de polis, itfaiye, sağlık ve Başkant Gaz ekipleri sevk edildi. Emek Apartmanı'na gelen Başkent Gaz ekibi, binadaki gaz akışını kesti. Gaz kokusunun ikinci kattaki daireden geldiğini tespit eden ekipler evin kapısını uzun süre çalsa da açan olmadı. İtfaiye erlerinin kapıyı açması üzerine eve giren ekipler, anne Döndü Batmaz ile çocukları Özkan ve Umut Batmaz'ın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre, doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri düşünülen anne ve çocukların cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailenin, apartmana üç gün önce Sivas'tan taşındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran İbrahim I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #ölüm #doğalgaz ölüm #anne çocuklar ölüm
Önceki Haber
Benzin ve motorine büyük zam! Motorin 17 lirayı geçecek!
Sonraki Haber
İzmir'de vahşet! Karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a ceza!
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a ceza!
0
Türk halkı geçinebiliyor mu? İşte yapılan anketin sonucu...
Türk halkı geçinebiliyor mu? İşte yapılan anketin sonucu...
0
Ateşe verdiği eski eşinin yanmasını izledi!
Ateşe verdiği eski eşinin yanmasını izledi!
0
7. kattan düşen Sedefnur, gözleri ile tepki vermeye başladı
7. kattan düşen Sedefnur, gözleri ile tepki vermeye başladı
0
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 41 kişi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 41 kişi alacak
0
Belediyeye memur alınacak
Belediyeye memur alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.