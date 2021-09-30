Anne ve iki çocuğu ölü bulundu! Baba gözaltında!

Hatay'da bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulundu. Anne ve çocuklarının neden öldüğü bilinmezken, zehirlendikleri düşünülüyor

Olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre iş yerinden eşini arayan ama ulaşamayan 47 yaşındaki Turgay Mert daha sonra da komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi. Bunun üzerine komşular eve gitti. Defalarca kapıyı çalan komşular cevap alamayınca durum polise bildirildi.

Eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle gelen polis acı tablo ile karşılaştı. Hareketsiz şekilde yatan 41 yaşındaki Aynur Mert ve çocukları 16 yaşındaki Aleyna ile 14 yaşındaki Mehmet Ali Mert'in öldüğü tespit edildi.

Anne ve çocuklarının neden öldüğü henüz bilinmezken, ilk incelemeye göre soludukları bir madde yüzünden zehirlendikleri tahmin ediliyor. Anne ve çocuklarının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

CESETLERIN ÜZERİNDE TÜRK BAYRAĞI BULUNDU

Evde yapılan incelemede üzerlerine Türk bayrağı örtülü bulunan cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde de Turgay Mert'in üniforması bulundu. Bunun üzerine Turgay Mert, cinayet şüpheliyi olarak aranmaya başlandı.

Turgay Mert’in, memleketi Osmaniye’de olduğu saptandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Turgay Mert, merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alındı. Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan da arandığı belirlenen Mert, sorgulanmak üzere İskenderun'a götürüldü.

ZEHİRLENMİŞ OLABİLECEKLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bu arada, vücutlarında herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan anne ve 2 çocuğunun zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazeler, yapılacak otopsinin ardından memleketleri Osmaniye'de toprağa verilecek.