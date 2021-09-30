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Anne ve iki çocuğu ölü bulundu!

Hatay'da bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulundu. Anne ve çocuklarının neden öldüğü bilinmezken, zehirlendikleri düşünülüyor

Anne ve iki çocuğu ölü bulundu!
30 Eylül 2021 Perşembe 08:24

Olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre iş yerinden eşini arayan ama ulaşamayan 47 yaşındaki Turgay Mert daha sonra da komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi. Bunun üzerine komşular eve gitti. Defalarca kapıyı çalan komşular cevap alamayınca durum polise bildirildi.

Eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle gelen polis acı tablo ile karşılaştı. Hareketsiz şekilde yatan 41 yaşındaki Aynur Mert ve çocukları 16 yaşındaki Aleyna ile 14 yaşındaki Mehmet Ali Mert'in öldüğü tespit edildi.

Anne ve çocuklarının neden öldüğü henüz bilinmezken, ilk incelemeye göre  soludukları bir madde yüzünden zehirlendikleri tahmin ediliyor. Anne ve çocuklarının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #anne ve çocuk ölüm #ölüm #ölü bulundular
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