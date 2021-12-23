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Anne ve kızı feci kazada hayatını kaybetti!

Anne ve kızı feci kazada hayatını kaybetti!
23 Aralık 2021 Perşembe 08:50

Ankara- Konya kara yolunda bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir kamyonet TIR ile çarpıştı. Kazada kamyonetin kasa kısmında bulunan 39 yaşındaki Nazlı Halman ve yanındaki kızı 17 yaşındaki Derya Halman hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Adem Halman ve yanında bulunan üç çocuğu ile TIR şoförü de kazada yaralandı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Ankara- Konya kara yolunun 87'nci kilometresinde meydana geldi. Adem Taş yönetimindeki 33 AGA 680 plakalı TIR ile aynı istikamette giden Adem Halman'ın kullandığı  23 HL 471 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet bariyerlere çarptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman ve kızı Derya Halman olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü baba Adem Halman ve diğer çocukları Sabahattin Halman (20), Adem Halman (14), Ayfer Halman (9) ve TIR şoförü Adem Taş yaralandı. Yaralılardan  Adem Halman ve aynı adı taşıyan Adem Halman Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, hayati tehlikesi bulunan Ayfer ve Sabahattin Halman Ankara Şehir Hastanesine, diğer sürücü Adem Taş da ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #kaza #ölüm #trafik kazası #anne kız ölüm
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