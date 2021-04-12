Anne ve kızı lösemiyi birlikte yendi!

Lösemi ile savaşırken kızının da lösemi olduğunu öğrenen annenin çaresizliğine LÖSEV yetişti. LÖSANTE’nin tamamen ücretsiz tedavisini üstlendiği 11 yaşındaki Seda Nur lösemi canavarını yenmeyi başarırken bir de kardeşe sahip oldu. Hem anne hem de kızı için umut olan bebeğin adı ise Umut oldu

2007 yılında Konya’da Sibel ve Tarık çifti biricik çocukları Seda Nur’u kucaklarına aldılar. Henüz 11 yaşında iken Seda Nur’un ani ağrıları olduğunu fark etmiş, vücudundaki morarmalar ve halsizliği dikkatlerini çekmişti. Aslında lösemi onların çok yakından tanıdığı bir hastalıktı. Çünkü Sibel anne 2016 yılında lösemi tanısı almıştı ve bitmeyen savaşı devam ediyordu. Seda Nur’un kendisiyle aynı belirtileri göstermesi üzerine yavrusuna konduramadığı hastalığın teşhisi için hastaneden hastaneye koşturduysa da korkulu rüyasından kaçamadı.Seda Nur’a da annesi ile aynı teşhis konmuştu; “ Lösemi…”

Umuda İlk Çağrı

Tedavileri önce bu şehirdeki bir devlet hastanesinde başladı. Hijyen koşullarının yetersizliği ve tedaviye yönelik endişeleri üzerine Haziran 2018’de LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın Lösemili Çocuklara ücretsiz tanı ve tedavi imkânı sağlayan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne başvurdular. Birkaç saat içinde hastaneye davet telefonu aldılar.

Ertesi gün LÖSANTE’ye yatışı yapılan Seda Nur’un annesi Sibel hanımın refakatinde tedavisi başlamıştı. Geçen zorlu ayların ardından olumlu seyreden tedavi sürecinde Seda Nur eve çıkabilecekti. Ancak tedavi için geldikleri Ankara’da kalmaya devam etmeleri gerekiyordu. Şehre yabancılık, yalnızlık, maddi zorluklar endişesiyle geçen saatlerin ardından LÖSEV’in Lösemili Çocuklar Köyü’nde kalma imkânı sunulmasıyla umutlar yeniden yeşermişti. Seda Nur ve Sibel anne zorlu mücadelelerini LÖSEV’le sürdürüyordu.

Annesine ve kardeşine “Umut” oldu

Ateş Ailesi tedavinin son döneminde yeni bir üyenin ailelerine katılacağını öğrendiler. Sibel anne ikinci çocuğu Umut bebeğini tüm branşlarda hizmet veren LÖSANTE Hastanesi’nde hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirdiği doğum ile kucağına aldı. Bir dönem koridorlarında lösemi ile savaştığı hastanenin kapısından kucaklarında Umut bebek ile yepyeni bir hayata adım atan Ateş Ailesi, kanserle mücadelesi sürenlere, LÖSEV gönüllü ve bağışçılarına şöyle sesleniyor; “LÖSEV umudun hiç tükenmediği bir yerdir. Siz de umudunuzu asla yitirmeyin, mücadele etmeye ve bu mücadelelerin sürmesi için LÖSEV’e destek olmaya devam edin. Teşekkürler LÖSEV Ailem”