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Anne ve kızının acı intiharı! Camları ve kapıları folyo ile kaplayıp...

Antalya'da, evde pencere camları ve kapıyı folyo ile kaplayıp, yatak odasında mangalda kömür yakan Nuray A. (52) ile kızı Melis D. (30) ölü bulundu

Anne ve kızının acı intiharı! Camları ve kapıları folyo ile kaplayıp...
06 Mayıs 2021 Perşembe 13:28

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Nuray A. ile birlikte yaşadığı kızı Melis D.’den haber alamayan komşuları, gece yarısına doğru polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, eve girdiğinde anne ve kızını yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray A. ile Melis D.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptanan Nuray A. ve Melis D.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kapı ve pencere camlarını folyo ile kapattıktan sonra yatak odasında mangalda kömür yaktıkları belirtilen anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notta, olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #intihar #mangal kömürü intihar #anne kız intihar
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