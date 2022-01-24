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Anne ve oğlu zemin katta çıkan yangında hayatını kaybetti!

Anne ve oğlu zemin katta çıkan yangında hayatını kaybetti!
24 Ocak 2022 Pazartesi 11:26

Samsun'da 7 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangında 70 yaşındaki anne Mesude Gültekin ve 40 yaşındaki oğlu Dursun Gültekin hayatını kaybetti

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 7 katlı binanın zemin katında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren itfaiye ve sağlık ekipleri, Mesure ve oğlu Dursun Gültekin’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #yangın #ölüm #anne oğul ölüm
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