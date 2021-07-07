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Anneanne dehşet saçtı! Kızın ve torunlarını öldürdü sonra da...

Anneanne dehşet saçtı! Kızın ve torunlarını öldürdü sonra da...
07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:36

Son dakika! Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur Aydın (55), kızı Meryem Atsak (23) ile torunları Merve (1) ve Ömer İsmail (2) Atsak'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurdu. Ağır yaralanan Aydın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde, Öznur Aydın'ın inşaat işleriyle uğraşan eşiyle yaşadığı evde meydana geldi. Öznur Aydın, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle çocukları Meryem ve Ömer İsmail'i de alarak, yanına gelen kızı Meryem Atsak ile tartıştı. Aydın, evde bulunan eşine ait tabancayla önce kızı Meryem Atsak'a ardından torunlarına ateş edip, aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, göğüs bölgelerinden vurulan Meryem Atsak ile çocukları Merve ve Ömer İsmail Atsak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Göğüs bölgesinden kendisini vuran Öznur Aydın ise ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin cumhuriyet savcısı eşliğinde evde yaptığı incelemenin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öznur Aydın'ın eşi Mustafa Aydın ile Meryem Atsak'ın eşi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Meryem Atsak'ın 3 yıl önce evlendiği, eşinin işsiz olması nedeniyle sorunlar yaşadıkları ve annesiyle de bu yüzden tartıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #cinayet #kızını öldürdü #torunlarını öldürdü
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