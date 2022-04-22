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Anneannesini boğarak öldürdü!

Anneannesini boğarak öldürdü!
22 Nisan 2022 Cuma 09:21

Kayseri'de 32 yaşındaki İsmail Alkız, tartıştığı anneannesi 76 yaşındaki Havva Ruhcan'ı elleri ile boğarak öldürdü


Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #anneanne cinayeti #boğarak öldürdü #ölüm #cinayet
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