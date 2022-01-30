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Annesi ile tartışan babasını öldürdü!

Annesi ile tartışan babasını öldürdü!
30 Ocak 2022 Pazar 09:38

Malatya'da 58 yaşındaki Bayram Yılmaz, bilinmeyen bir nedenle eşi ile tartışmaya başladı. O sırada eve gelen ve sesleri duyan 19 yaşındaki Musap Yılmaz da tartışmaya dahil oldu. Yılmaz daha sonra av tüfeğini alarak babasını vurdu. Baba olay yerinde ölürken, oğlu ise gözaltına alındı


Olay, dün akşam saatlerinde Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Yılmaz, eşi ile tartışmaya başladı. Dışarıda bulunduğu sırada bağrışma seslerini duyan Yılmaz çiftinin oğlu Musap Yılmaz, eve girerek tartışmaya dahil oldu. Öfkelenen Musap Yılmaz, henüz nerden aldığı belirlenemeyen önceden eve getirdiği av tüfeği ile babasına ateş açtı. Baba Yılmaz, başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Mahallelilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Babasını öldüren Musap Yılmaz, olay yerinde polis tarafından gözaltına alınarak merkeze götürüldü. Bayram Yılmaz ise olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #malayta #babasını öldürdü #cinayet #ölüm
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