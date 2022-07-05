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Annesi kapıyı kilitleyince, balkondan ateş edip öldürdü!

Adana'daki komşu cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Lokman Demirezer'in husumetli olduğu komşusu ile konuşmak için aşağıya ineceğini söylemesi üzerine annesinin kapıyı kilitlediği, onun da balkona çıkarak buradan tüfekle Ahmet Pekyen'e ateş ederek ölümüne neden olduğu öğrenildi

Annesi kapıyı kilitleyince, balkondan ateş edip öldürdü!
05 Temmuz 2022 Salı 10:11

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Ahmet Pekyen ve ailesi ile sürekli balkondan çöp attığı öne sürülen üst kat komşusu Lokman Demirezer arasında husumet başladı. 3 Temmuz akşamı da balkona çıkan Demirezer, iddiaya göre, apartmana giren Onur Pekyen’in (26) başına tükürdü. İkili arasında başlayan tartışma, baba Ahmet Pekyen’in araya girmesiyle sonlandı. Demirezer’in tartışma sırasında 'Sizi öldüreceğim' diyerek Pekyen ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.

İŞTEN DÖNÜŞ SAATİNİ BEKLEMİŞ

Dün saat 07.00 sıralarında yeniden balkona çıkan Demirezer, elektrik teknisyeni Onur Pekyen’in işten dönüş saatini beklemeye başladı. Ahmet Pekyen ise oğlunun yeni bir kavgaya karışmaması için apartmanın önüne gitti. Bu sırada Demirezer, evdeki ruhsatlı av tüfeğiyle balkondan ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Ahmet Pekyen'in omuz ve boynuna isabet etti. Ağır yaralanan Pekyen, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Lokman Demirezer’i, evinde, olayda kullandığı av tüfeğiyle gözaltına aldı.

‘KÜFRETTİLER, KAFAMA TAKTIM’

Emniyete götürülen Lokman Demirezer’in, sabah saatlerinde komşularıyla konuşmak için aşağı ineceğini söylediği, annesi N.D.’nin ise yeni bir kavganın yaşanmaması için evin kapısını kilitlediği ortaya çıktı.

Bosna Hersek’te Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduğu, denklik başvurusu yaptığı belirtilen Demirezer ifadesinde, "Olaydan bir gün önce çıkan kavgada bana küfrettiler. Gece boyunca bunu kafama taktım. Sabah konuşmak için aşağı inecektim ancak annem kapıyı kilitledi. Tüfekle balkona çıkınca Ahmet'i görüp, ateş ettim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman Demirezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #cinayet #komşu cinayeti #tükürük cinayeti
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