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Annesinin evde yalnız bıraktığı çocuk, pencereden düşerek öldü!

İstanbul Esenyurt'ta annesinin sağlık ocağına gittiği sırada evde tek başına olan 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti

Annesinin evde yalnız bıraktığı çocuk, pencereden düşerek öldü!
17 Haziran 2022 Cuma 08:37

Olay, dün sabah saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Annesinin sağlık ocağına giderek evde tek bıraktığı 2 yaşındaki İkranur Yeter, 3'üncü kattaki apartman dairelerinin penceresine çıktı. Pencereden sarkan küçük kız, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yeter'i hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #esenyurt #çocuk #ölüm #pencereden düşme
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